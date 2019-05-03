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عاجل.. تصريح مثير من نجم الأهلي السابق عن ميسي

الجمعة 03/مايو/2019 - 02:04 ص
عاجل.. تصريح مثير من نجم الأهلي السابق عن ميسي
ميسي
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ريهام عبد المحسن
 
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أشاد نجم الأهلي السابق بليونيل ميسي نجم برشلونة وأكد أنه معه كتالوج كرة القدم بعد التألق أمام ليفربول.

 

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مواجهة ميسي بالنسبة لي (مصيبة كبيرة) وميسي في منطقة بعيدة عن لاعبي العالم، حيث أنه يحافظ على مستواه منذ 12 عامًا ومقارنته بصلاح ظالمة لصلاح".

 

واختتم معوض تصريحاته قائلاً : " ميسي معه كتالوج كرة القدم ومن الصعب أن يعوض ليفربول خسارته أمام برشلونة في مباراة العودة".

 

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