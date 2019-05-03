نجم إنجلترا السابق: بوجبا في طريقه إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يعاني من تراجع شديد وسط شائعات حول انتقاله إلى ريال مدريد ويمكن أن يكون في طريقه إلى ريال مدريد في الصيف.

وأشار روبي سافاج نجم إنجلترا السابق إلى أن بيع بوجبا سيكون الشيء الصحيح.

وحاول بول بوجبا الاستمرار على أرض الملعب في الأسابيع القليلة الماضية، حيث خرج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا وخسر مركزه المؤهل للبكولة الأوروبية.

وأفاد الموقع الإيطالي بأنه يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف وكأنه اللاعب السيء الذي كان في فترة مورينهو في أولد ترافورد.

ويصر روبي سافاج اللاعب السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز على أن الشياطين الحمر يجب أن يتركوا بطل كأس العالم يرحل عن النادي.

وأكدت التقارير أن يوفنتوس قرر الدخول في معركة كبيرة من أجل التعاقد مع لاعبه السابق بول بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة حسبما ذكرت .

وقال سافاج: "ربما أصبحت العلامة التجارية لبوجبا الآن ذات تأثير كبير جدًا على النادي. لا يوجد أحد أكبر من مانشستر يونايتد يتعين على أولي جونار سولشاير التضحية به عندما يبدأ بإعادة بناءه الضخمة للفريق".

"أعتقد أنه من الإنصاف أن أقول إن السير أليكس فيرجسون ربما كان على صواب طوال الوقت. بوجبا لها تأثير هائل في غرفة الملابس".