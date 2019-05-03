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مستشار البيت الأبيض: خطة السلام نقطة بداية لحل القضايا الجوهرية

الجمعة 03/مايو/2019 - 01:55 ص
مستشار البيت الأبيض: خطة السلام نقطة بداية لحل القضايا الجوهرية
جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض
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قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض، إن خطته للسلام في الشرق الأوسط ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة القضايا الجوهرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف أن خطة ترامب هي إطار عمل واقعي قابل للتنفيذ وستجعل الجانبين في حال أفضل.

وقال إن الولايات المتحدة ستناقش احتمالية ضم إسرائيل للمتسوطنات الإسرائيلة في الضفة الغربية عندما تتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وكان قد نفى جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط أن الخطة تتضمن إقامة اتحاد بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تحظى بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة.

كما نفى أنها تشمل منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.

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