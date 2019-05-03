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عبد العزيز الحميد: لو لا دعم تركي آل الشيخ للتعاون لانهار الفريق

الجمعة 03/مايو/2019 - 01:43 ص
عبد العزيز الحميد: لو لا دعم تركي آل الشيخ للتعاون لانهار الفريق
عبد العزيز الحميد
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الفجر الرياضي
 
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أثنى عبد العزيز الحميد عضو شرف نادي التعاون، على الدعم المستمر من جانب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، للفريق في الفترة الماضية.

 

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ، نشر صورة لعبد العزيز الحميد في أحد البرامج وهو يتحدث عن الدور المهم لرئيس الاتحاد العربي، ودعمه المستمر للنادي قائلا: "لو لا دعم تركي آل الشيخ لانهار فريق التعاون".

 

وكان التعاون توج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي.

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