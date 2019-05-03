عاجل.. جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق التى ستسافر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي ، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية ، والتي ستقام على ملعب سوسة بتونس الأحد المقبل.

وضمت قائمة الزمالك اللاعبين:

محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح في حراسة المرمي

محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام في خط الدفاع

طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أيمن حفني - أحمد زيزو في خط الوسط

حميد أحداد - عمر السعيد في خط الهجوم