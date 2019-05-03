عاجل.. جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي
الجمعة 03/مايو/2019 - 01:36 ص
رامي بشاي
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أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق التى ستسافر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي ، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية ، والتي ستقام على ملعب سوسة بتونس الأحد المقبل.
وضمت قائمة الزمالك
اللاعبين:
محمود جنش - عماد
السيد - عمر صلاح في حراسة المرمي
محمود الونش -
محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - محمد عبد
السلام في خط الدفاع
طارق حامد - محمود
عبد العزيز - محمد حسن - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم
- أيمن حفني - أحمد زيزو في خط الوسط
حميد أحداد - عمر
السعيد في خط الهجوم
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