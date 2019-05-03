ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

الجمعة 03/مايو/2019 - 01:36 ص
عاجل.. جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي
الزمالك
Advertisements
طباعة
رامي بشاي
 
Advertisements

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق التى ستسافر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي ، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية ، والتي ستقام على ملعب سوسة بتونس الأحد المقبل.

 

وضمت قائمة الزمالك اللاعبين:

 

محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح في حراسة المرمي

 

محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام في خط الدفاع

 

طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أيمن حفني - أحمد زيزو في خط الوسط

 

حميد أحداد - عمر السعيد في خط الهجوم

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
-
x
21:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
20:30
-
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
-
x
20:30
-
لايبزيج