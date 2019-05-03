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مدرب الأهلي السابق: معلول سيقود الفريق للتتويج بالدوري هذا الموسم

الجمعة 03/مايو/2019 - 01:17 ص
مدرب الأهلي السابق: معلول سيقود الفريق للتتويج بالدوري هذا الموسم
علي معلول
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق بأن علي معلول نجم الفريق سيساهم بفوزه بالدوري بنسبة 90%.

 

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " معلول متألق بشكل كبير مع الأهلي هذا الموسم وسيكون له الفضل في تتويج الأهلي بالدوري بنسبة 90%".

 

واختتم معوض تصريحاته قائلاً : " الزمالك مطالب باحراز هدف أمام النجم من أجل اراحته خصوصاً أن أجواء المباراة ستكون صعبة وستبين شخصية اللاعبين إذا القوية والتي تفرض نفسها على خطط المدربين ويحققون النجاح".

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