مدرب الأهلي السابق: معلول سيقود الفريق للتتويج بالدوري هذا الموسم

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق بأن علي معلول نجم الفريق سيساهم بفوزه بالدوري بنسبة 90%.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " معلول متألق بشكل كبير مع الأهلي هذا الموسم وسيكون له الفضل في تتويج الأهلي بالدوري بنسبة 90%".

واختتم معوض تصريحاته قائلاً : " الزمالك مطالب باحراز هدف أمام النجم من أجل اراحته خصوصاً أن أجواء المباراة ستكون صعبة وستبين شخصية اللاعبين إذا القوية والتي تفرض نفسها على خطط المدربين ويحققون النجاح".