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محاضر بوزارة الأوقاف: من ترك مصالح الناس بحجة الاعتكاف لن يحصل على ثواب أكبر

الجمعة 03/مايو/2019 - 02:48 ص
محاضر بوزارة الأوقاف: من ترك مصالح الناس بحجة الاعتكاف لن يحصل على ثواب أكبر
يحيي المنسي
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نعيم يوسف
 
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قال يحيي المنسي، محاضر بالمدارس العلمية بوزارة الأوقاف، إن العمل والعبادة قرينان، لافتا إلى أن من ترك مصالح الناس وعطلها بحجة الاعتكاف أو قراءة الورد اليومي فلن يحصل على ثواب أكبر.

وأضاف "المنسي"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، أن رحمة الله واسعة وفضله واسع، ولا نملك مفاتيح الجنة ولكن يجب أن يحرص الناس على أن يكونوا أصحاب همم.

وأشار إلى أنه لا يجب على الناس أن يخلفوا سنن الله في الكون ويناموا في نهار رمضان، ويستيقظون في الليل.
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