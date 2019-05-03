فنانة خليجية تكشف عن إصابتها بجلطة!
الجمعة 03/مايو/2019 - 01:14 ص
Advertisements
Advertisements
كشفت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، عن إصابتها بجلطة، دخلت على أثرها إحدى المستشفيات الكبرى.
وشاركت البلوشي جمهورها بصورة لها من داخل المستشفى نشرتها على إنستجرام، حيث ظهرت فيها مرتدية ملابس المرضى، وحولها عدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى، وكتبت: "كل الشكر للاستشاري الدكتور محمد فوزي عبدالعليم أستاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة على اهتمامه فيني، وشكراً لمستشفى دريم الحمدلله.. الله قدر ولطف ونصيحة مني لحد ينام زعلان ينجلط مثلي".
وتفاعل العديد من الفنانين مع منشورها وتحمدوا لها بالسلامة.
يذكر أن مرام تشارك في بطولة مسلسل "دفعة القاهرة" الكويتي، والذي سيعرض خلال شهر رمضان على شاشة MBC.
ويروي "دفعة القاهرة" قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات أثناء فترة دراستهن في أول دفعة كويتية منتدبة إلى القاهرة عام 1956.
كما يشارك في البطولة بشار الشطي وفاطمة الصفي، تحت إدارة المخرج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة.
Advertisements
- ماجدة واصف تكشف لـ"الفجر الفني" سبب إهداء شادية الدورة 39 من "القاهرة السينمائي"
- "الشناوي": مقدار الحب الكبير لـ"شادية" جعل الأمل كبير في علاجها
- عادل إمام ناعيا شادية: "عظيمة الفن والقلب الطاهر"
- "المسلماني": "شادية صوت القمر الذي ظل مكتملاً لعقود طويلة"
- شهيرة ناعيه شادية: "فقدت أغلى شيء في حياتي"
- يوسف شعبان ناعيا شادية: مصر فقدت أحد أعمدة الفن والثقافة
- ظافر العابدين لـ"شادية": "ستبقين دائما في ذاكرتنا"
- مفاجأة.. فنانة إماراتية شهيرة تكشف إصابتها بمرض نفسي
- الكويتية مرام البلوشي تعلن إصابتها بجلطة في القلب