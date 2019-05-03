فاروق جعفر يعتذر عن تدريب الشواكيش بسبب المقابل المادي

اعتذر فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق لمجلس إدارة نادى الترسانة عن تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني ، وذلك بعدما رفض مسؤلو النادى رفع راتبه من ١٠٠ ألف جنيه إلى ١٢٠ ألف جنيه.

وقد قام جعفر باستطلاع التقرير الفنى للفريق عن الموسم المنقضي، كبداية لعمله بمنصب المدير الفنى للفريق ، وكان من المنتظر أن يحدد موعد فترة الإعداد، قبل أن يتراجع عن تولي المهمة.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الشواكيش ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد خلال الساعات القادمة.