تسليم 69 جهازا تعويضيا لذوي الاحتياجات الخاصة في بني سويف (صور)

Advertisements

أناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة "نائب المحافظ "لحضور الإحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان،تحت رعاية المحافظ،بقاعة مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، وذلك لتوزيع بعض الأجهزة التعويضية علي بعض الفئات الأولى بالرعاية من ذوي الإحتياجات الخاصة، وفي حضور الأستاذة نبيلة عبد الحليم وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والأستاذ ضياء أنور مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف.



وتم توزيع 69 من الأجهزة التعويضية على بعض المواطنين من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والحركية والتي شملت 42 سماعة أذن طبية و13 من الأطراف الصناعية وعدد 14 كرسي متحرك، والتي تأتي ضمن خطة وجهود المحافظة تحت شعار بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية بجانب الجهود التنفيذية للجهات الحكومية المعنية بإشراف مباشر من المحافظ المستشار هاني عبد الجابر.

