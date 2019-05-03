محافظ بني سويف: لدينا طاقة تخزينية لـ 244 الف طن قمح (صور)

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شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين مع تشديد الرقابة ميدانيا على عملية التوريد،بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية السبع،لتذليل كافة العقبات أولا بأول،موجها بإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة، وأليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة،



جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، لاجتماع اللجنة العليا للإشراف على توريد محصول القمح المحلي لموسم20192018 وذلك لمتابعة أعمال توريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة التي تم اعدادها سلفا للخروج بالموسم بالشكل المطلوب حيث أسهمت بشكل كبير فى تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكانى للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة.



حضر الإجتماع اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والمهندس مصطفى راشد رئيس لجنة توريد القمح،والمهندس جمعة عبد الحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب، والمهندس أحمد دياب مدير الرقابة التموينية، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، فضلا عن أعضاء اللجنة من الزراعة والتموين والصوامع.



وخلال الاجتماع ناقش المحافظ كافة التفاصيل الخاصة بالكميات المستهدف توريدها وعمل لجان الإستلام بالمواقع التخزينية والسعات التخزينية بالصوامع والشون والهناجر،حيث بلغ اجمالي ما تم استلامه من الأقماح 12 ألف و320 طن " وذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضي وحتى اليوم"،من إجمالي 240 ألف طن وهو المستهدف الكلى على مدار موسم التوريد،فيما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية المتوفرة بالمحافظة 244 ألف و162 طن،موزعة بواقع 150 ألف طن صوامع، و40ألف و960 طن بالشون الأسمنية و7360 طن بالهناجر المعدنية بالإضافة الشون الترابية التي تستخدم حاليا كمراكز تجميع فقط وتسع 45842 طن.



كما شدد المحافظ على قيام لجان الإستلام،بكافة المواقع التخزينية التي يصل عددها إلى 20 موقعًا على مستوى المحافظة، بالتحقق التام من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.



جدير بالذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طن،موزعة بواقع 18 ألف و105 فدان بمركز الواسطى،و11 ألف و389 فدانا بمركز ناصر، و11 ألف و363 فدانًا بمركز بني سويف، و17 ألف و137 فدانا بإهناسيا، و11 ألف و579 فدانًا بمركز ببا،و9 آلاف و975 فدانًا بسمسطا، و20 ألف و155 فدانًا بالفشن، و9آلاف و547 فدان أراضي إصلاح زراعي، و9آلاف فدان أراض جديدة.

