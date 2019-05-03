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مفاجأة تقلب الطاولة بالميركاتو وتقرب نجم الإسماعيلي من الأهلي

الجمعة 03/مايو/2019 - 01:00 ص
مفاجأة تقلب الطاولة بالميركاتو وتقرب نجم الإسماعيلي من الأهلي
الاسماعيلي
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علي نبوي
 
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فجر محمد شيحة وكيل اللاعبين مفاجأة مدوية بخصوص تجديد محمود متولي مدافع الإسماعيلي لتعاقده مع الدراويش.

 

وقال شيحة في تصريحات تلفزيونية :"محمود المتولي يرفض البقاء في الإسماعيلي الموسم المقبل، ويرغب في الرحيل نهاية الموسم".

 

وأضاف "عرضت على اللاعب الحصول على مبلغ ٧ مليون جنيه في الموسم، ٤ مليون من النادي، و٣ أخرين من الإعلانات لكنه رفض هذا العرض".

 

وعن كريم بامبو قال :"اللاعب عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري، ويرفض التجديد، فنحن نحاول التجديد معه لكنه رفض".

 

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة محمود متولي في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

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