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"سيبونا بقى في حالنا" لـ شيبة من مسلسل "زلزال" ضمن Trending يوتيوب (فيديو)

الجمعة 03/مايو/2019 - 12:58 ص
سيبونا بقى في حالنا لـ شيبة من مسلسل زلزال ضمن Trending يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 
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استطاعت أغنية "سيبونا بقى في حالنا" للمطرب أحمد شيبة من مسلسل "زلزال" الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الحالي ضمن قائمة Trending بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع منذ طرحها للمشاهدة والاستماع بيوتيوب حيث حققت أكثر من 2,528,335 في 30 إبريل الماضي وحتى الآن. 

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