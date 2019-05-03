شاهد.. أميرة كريم: "أتدرب في شركة سيمنس لأصبح فني كهرباء متخصص"





وأضافت "كريم"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن الاعتماد على الذات في التعليم يجعل المعلومات تثبت بشكل أكبر.

قالت المهندسة أميرة كريم، خريجة هندسة جامعة عين شمس، إنها تتدرب كفني كهرباء في شركة سيمنس، لافتة إلى أن التدريب يقوم على اعتماد المتدرب على ذاته بمساعدة من المدربين.وأوضحت أنها ستكون فني كهرباء عندما تتخرج من مدرسة التدريب، متابعة: "شهادتنا مخصصة لإنتاج الكهرباء".