نجم برشلونة: احتجت 20 دقيقة فقط لكي أفهم محمد صلاح

فقد قلب الدفاع الفرنسي كليمان لانجليه جزءاً من أسنانه خلال فوز فريقه برشلونة الإسباني على ليفربول الإنجليزي 3-0، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال لانجليه مبتسماً لقناة أر إم سي الفرنسية بعدما قطع برشلونة شوطاً كبيراً نحو النهائي: "فقدت جزءاً صغيراً من أسناني لكن الأمر ليس خطيراً، أريد فقدان أجزاء إضافية (بحال تحقيق الفوز)".

وشرح لانجليه مواجهة هجوم ليفربول بقيادة المصري الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني: "عرفنا أننا سنعاني، لديهم أقوى الهجومات الأوروبية، فريقهم يفرض الإيقاع لكننا عرفنا كيف نبقى متضامنين".

وعن مواجهة صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي والذي أصاب القائم في نهاية المباراة: "كانت أول 20 دقيقة معقدة (معه)، تعين علي التأقلم مع مسافة التدخل، لم يكن علي الاستلام في العمق بل البقاء قريباً للتدخل".

وأردف لاعب إشبيلية الإسباني السابق: "أصبحت الأمور أسهل بعد ذلك من حيث تحليل مسافات التدخل، كي أحصل على الوقت ومساعدة زملائي عندما يقوم بالالتفاف".

ويبحث برشلونة عن لقبه السادس في المسابقة والأول منذ 2015 بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات وصاحب هدفين الأربعاء.