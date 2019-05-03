أبرز أخبار التوك شو الخميس 2-5-2019
الجمعة 03/مايو/2019 - 01:13 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
توفيق عكاشة: ضابط المباحث بمصر يعادل 4 في إنجلترا أو ألمانيا
وأشار "عكاشة"، إلى أن امكانيات الأجهزة في مصر أقل، ولهذا يتحمل العنصر البشري فرق مستوى الامكانيات، لافتا إلى أن ضابط المباحث في مصر يعادل 4 من ضباط المباحث في إنجلترا أو ألمانيا.
الأوقاف: رفع الأصوات بالمساجد أكثر مما يحتاجه السامع "رعونة"
وتابع المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن رفع الصوت أكثر مما يحتاجه السامع رعونة، مشددًا على أن الأصوات في المساجد عبر السماعات الداخلية مطلب شعبي وضرورة حياتية؛ للحفاظ على المرضي والطلاب الذين يذاكرون دروسهم، وللحفاظ على الاستمتاع بروح القرآن الكريم، مؤكدًا أن الاستمتاع بالصلاة يحتاج لصوت منخفض حتى يتدبر المصلي آيات القرآن، بينما حال وجود مصلين خارج المسجد، فينبغي وضع سماعة أو سماعتين قدر الحاجة.
"المالية": نعمل على خلق وسيلة سداد للمواطن آمنة وسريعة
قال حمدي حامد، مدير المشروعات بوحدة التحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن التعامل بالكاش يحمل مخاطر كثيرة من بينها مخاطر فقد الأموال نتيجة السرقة أو غيره، بينما الأموال في البطاقة الإلكترونية محمية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على خلق وسيلة سداد للمواطن آمنة وسهلة وسريعة.
الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام رمضان
وأوضح أن انخفاض درجات الحرارة مستمر غدًا وبعد غد، بينما يومي الأحد والإثنين ستعاود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى، ثم ستنخفض الحرارة مرة أخرى يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.
بيت الزكاة: ننفق 42 مليون جنيه على الأسر المحتاجة
قال الدكتور صفوف النحاس، أمين بيت الزكاة والصدقات المصري، إنهم يخصصون رواتب شهرية لحوالي 86 ألف أسرة؛ وتتراوح من 500 لـ ألف جنيه، موضحًا أنهم ينفقون على الأسر المحتاجة حوالي 42 مليون جنيه.
"الأرصاد" تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من سمات النصف الثاني من فصل الربيع أنه ترتفع درجات الحرارة بمعدلات أعلى من فصل الصيف ولكن بدون رطوبة.
بكري لـ السيسي: جميعنا جنودًا للدفاع عن الوطن
خاطب الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "جميعنا جنودًا للدفاع عن الوطن".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
توفيق عكاشة: ضابط المباحث بمصر يعادل 4 في إنجلترا أو ألمانيا
وأشار "عكاشة"، إلى أن امكانيات الأجهزة في مصر أقل، ولهذا يتحمل العنصر البشري فرق مستوى الامكانيات، لافتا إلى أن ضابط المباحث في مصر يعادل 4 من ضباط المباحث في إنجلترا أو ألمانيا.
الأوقاف: رفع الأصوات بالمساجد أكثر مما يحتاجه السامع "رعونة"
وتابع المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن رفع الصوت أكثر مما يحتاجه السامع رعونة، مشددًا على أن الأصوات في المساجد عبر السماعات الداخلية مطلب شعبي وضرورة حياتية؛ للحفاظ على المرضي والطلاب الذين يذاكرون دروسهم، وللحفاظ على الاستمتاع بروح القرآن الكريم، مؤكدًا أن الاستمتاع بالصلاة يحتاج لصوت منخفض حتى يتدبر المصلي آيات القرآن، بينما حال وجود مصلين خارج المسجد، فينبغي وضع سماعة أو سماعتين قدر الحاجة.
"المالية": نعمل على خلق وسيلة سداد للمواطن آمنة وسريعة
قال حمدي حامد، مدير المشروعات بوحدة التحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن التعامل بالكاش يحمل مخاطر كثيرة من بينها مخاطر فقد الأموال نتيجة السرقة أو غيره، بينما الأموال في البطاقة الإلكترونية محمية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على خلق وسيلة سداد للمواطن آمنة وسهلة وسريعة.
الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام رمضان
وأوضح أن انخفاض درجات الحرارة مستمر غدًا وبعد غد، بينما يومي الأحد والإثنين ستعاود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى، ثم ستنخفض الحرارة مرة أخرى يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.
بيت الزكاة: ننفق 42 مليون جنيه على الأسر المحتاجة
قال الدكتور صفوف النحاس، أمين بيت الزكاة والصدقات المصري، إنهم يخصصون رواتب شهرية لحوالي 86 ألف أسرة؛ وتتراوح من 500 لـ ألف جنيه، موضحًا أنهم ينفقون على الأسر المحتاجة حوالي 42 مليون جنيه.
"الأرصاد" تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من سمات النصف الثاني من فصل الربيع أنه ترتفع درجات الحرارة بمعدلات أعلى من فصل الصيف ولكن بدون رطوبة.
بكري لـ السيسي: جميعنا جنودًا للدفاع عن الوطن
خاطب الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "جميعنا جنودًا للدفاع عن الوطن".
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