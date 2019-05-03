ياسر جلال يكشف لأول مرة الشخصية التي يلعبها في "لمس أكتاف" (فيديو)





كشف الفنان ياسر جلال، لأول مرة الشخصية التي يلعبها في مسلسل "لمس أكتاف" الذي يخوض به السباق الرمضاني هذا العام.





وأوضح خلال برنامج "القاهرة اليوم"، أنه يجسد شخصية مصارع اسمه "أدهم عبد الجابر" خلال أحداث المسلسل.





ولفت إلى أن "أدهم عبد الجابر" رجل بسيط من الناس، يقوم بعمل إنساني نبيل يتسبب بوقوعه في مشكلة كبيرة جدًا.



