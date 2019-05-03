"سبورت" تكشف عن مشاجرة بين سواريز ونجم ليفربول

فجرت صحيفة سبورت الإسبانية مفاجأة كبيرة حدثت خلال شوطي مباراة ليفربول الإنجليزي وبرشلونة، أول أمس الأربعاء في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكامب أول أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة سبورت مساء أمس الخميس: "بين شوطي مباراة أمس، حصل إشتباك في النفق المؤدي لغرف الملابس بين سواريز وروبيرتسون، لكن لاعبي الفريقين تدخلوا بسرعة قبل تفاقم المشكلة".