بتخفيضات تصل لـ20%.. تفاصيل افتتاح معرض "أهلا رمضان" بشبرا الخيمة (فيديو وصور)

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وجه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بأن يكون سعر اللحوم البلدي 85جنيه والزام العارضين بوضع استيكر عليه تسعيرة محددة والالتزام بها.



جاء ذلك خلال افتتاحه يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، معرض اهلا رمضان بميدان المؤسسة بحى غرب شبرا الخيمة بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب والدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان وعربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة ونجوى العشيري رئيس حى غرب شبرا الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من المواطنين.



ويتضمن المعرض 80 عارضًا في مجالات متنوعة تشمل مستلزمات شهر رمضان بتخفيض يصل إلى 15 إلي 20%، للتخفيف عن كاهل الأسرة خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالمحافظة لمواجهة جشع بعض التجار.



وقال الوزير إنه يوجد 925 منفذ و1000 عربية متحركة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والغرف التجارية والهيئة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين.



وأكد الوزير أن مثل هذه المعارض تأتي في إطار حرص الدولة وتوجهات القيادة السياسية للتخفيف من معاناة المواطنين وتقديم سلع مضمونة في جودتها ومنخفضة في أسعارها، مشيدا بالإقبال المتزايد من المواطنين على المعرض والتنظيم الجيد من قبل العارضين وأن المعرض يحتوي على كل ما.يحتاجه البيت المصري