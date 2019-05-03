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صحيفة إسبانية: سواريز لم يحترم جماهير ليفربول

الجمعة 03/مايو/2019 - 12:29 ص
صحيفة إسبانية: سواريز لم يحترم جماهير ليفربول
سواريز
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أحمد عبد الحفيظ
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأوروجوياني لويس سواريز ، نجم برشلونة، لم يحترم جماهير ليفربول والذي سبق وأن لعب بقميص قبل الانتقال إلى البلوجرانا.

 

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية مساء الخميس، إن سواريز احتفل أمام الليفر بالهدف الأول ولم يحترم جماهير ناديه السابق، في لفتة غير طيبة من اللاعب.

 

وسجل سواريز هدف برشلونة الأول، قبل أن يسجل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية في شباك أليسون لتنتهي المباراة على واقع نتيجة 3-0 في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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