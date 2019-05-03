العاملون بالغزل والنسيج عن تطوير القطاع: "صبرنا ونولنا"

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عقب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، على وضع الحكومة خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، قائلا: "إحنا صبرنا ونولنا".



وأشار "إبراهيم"، خلال برنامج "من القاهرة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أن الدولة أهملت صناعة الغزل والنسيج منذ 1991 وحتى 2011، وعانى العاملين بالقطاع حيث كان هناك تدني في الأجور، وعدم وجود مظلة علاج للعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى أن العاملين ليس متوفر لهم وسائل نقل للوصول إلى مصانعهم.



وأكد أنه الآن أصبح هناك إرادة سياسية حقيقية لتطوير القطاع، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال بحضور الشركات الموردة للمعدات، وتم الترتيب معهم لتوريد المعدات، موضحًا أن هناك 25 شركة غسل ونسيج وحليج في القطاع كله.

