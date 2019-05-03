متحدث البحيرة يرد على واقعة إهانة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

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كشف جمال أبو الفضل، المتحدث باسم محافظة البحيرة، حقيقة إهانة المحافظة لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من كوم حمادة بمحافظة البحيرة.



وأضاف "أبو الفضل"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هذا الشاب التقى بمحافظ البحيرة منذ عدة أسابيع بستاد دمنهور في احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحدث عن أن له طلبات، فطلب منه الحضور للمحافظة خلال أي يوم ثلاثاء، وهو اليوم الذي يلتقي فيه المحافظ بالمواطنين للاستماع لمشاكلهم.



وتابع أن الشاب رضا عندما حضر للمحافظة لم يكن اسمه مدرج ضمن الاسماء الموجودة مع مدير الأمن المصرح لهم لقاء المحافظ خلال هذا اليوم، ومع ذلك أمر مدير أمن المحافظة بدخوله، وكانت حالته الصحية لا تسمح له بالجلوس على كرسي، وبمجرد دخوله لقاعة الاجتماعات، ترك المحافظ الكرسي الذي يجلس عليه، وتوجه ناحيته للاستماع لشكواه، مشيرًا إلى أن المحافظ عرض على الشاب كرسي متحرك فرفض، وتحدث عن أن معاشه مقطوع، ويريد مصدر رزق له.



وأوضح أن محافظ البحيرة وجه رئيس مدينة كوم حمادة أن يتم منحه ترخيص بكشك بالإضافة إلى منحة عاجلة، كما وجه وكيل وزارة التضامن بسرعة حل مشكلته المتعلقة بالمعاش، منوهًا إلى أن الشاب رضا عقب تلبية المحافظ لجميع مطالبة كان سعيد للغاية.



وأصدرت محافظة البحيرة، بيانا رسميا بشأن ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من استياء البعض من ظهور أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين أمام المحافظ اللواء هشام آمنة، بشكل يحمل إساءة بالغة له.



وجاء نص البيان كالتالي: "يحرص اللواء هشام آمنة، على تفعيل التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لتلبية احتياجاتهم وإنهاء مشكلاهم، حيث تقدم المواطن صاحب الصورة بطلب لمحافظ البحيرة بتوفير كرسي متحرك نظرا لظروفه الصحية واستجاب المحافظ علي الفور لهذا الطلب كما وضحت الصورة، وقام مترجلا من مكانه إلى حيث يجلس المواطن الذي منعته ظروفه الصحية من الجلوس مع باقي المواطنين خلال اللقاء، وأجرى حوارا معه وتفاعل مع ظروفه واحتياجاته وجرى تلبية طلبه".



وأضاف البيان، أن المحافظ أكد على احترام وتقدير الظروف الخاصة ومشاعر كل مواطن خلال اللقاء، كما أن الصورة تعبر عن فتح أبواب المحافظة أمام المواطنين أصحاب المشكلات والاحتياجات ولا تقبل أي تأويل أو إخراجها عن سياقها، بالإضافة إلى أن الموقف جرى توثيقه بالفيديو والصور.

