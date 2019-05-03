"العربية للدراسات الاستراتيجية": إدراج الإخوان في لائحة الإرهاب سيكون له تداعيات على العالم أجمع

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قال اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، إن اعتزام الإدارة الأمريكية إدراج جماعة الإخوان في لائحة الإرهاب سيكون له تداعيات وتأثيرات على العالم أجمع، وسيؤثر على توابع جماعة الإخوان الإرهابية مثل داعش وحركة طالبان.



وأضاف "منصور"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الخميس، أن اعتبار الولايات المتحدة الامريكية الإخوان جماعة إرهابية، هي محاولة من الولايات المتحدرة لإرضاء بعض دول المنطقة، في توجه معظم الدول تجاه روسيا والصين، بسبب مواقف أمريكا الداعمة للإرهاب في الشرق الأوسط بالكامل.



وأشار إلى تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية سيُخفض الروح المعنوية لجماعة الإخوان ومن يتبعهم من جماعات إرهابية أخرى



هذا وأعلن البيت الابيض الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم ادراج جماعة الاخوان المسلمين، على اللائحة الاميركية ل"المنظمات الارهابية".



وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض "تباحث الرئيس مع فريقه للأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق (من تنظيم الاخوان)، ويجري درس الأمر طبقا للمسار الداخلي" المتبع.



ويتيح ادراج تنظيم الاخوان على اللائحة الاميركية، فرض عقوبات على كل شخص أو منظمة يقيم علاقات مع الاخوان

