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لاسارتي يطلب عودة مهاجم الأهلي في الصيف

الخميس 02/مايو/2019 - 09:12 م
لاسارتي يطلب عودة مهاجم الأهلي في الصيف
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عمرو مصطفي
 
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حسم الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي مصير مهاجم الفريق المعار إلى نادي الجونة لنهاية الموسم الجاري.

وطلب مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء من إدارة ناديه ضرورة عودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى نادي الجونة لتدعيم خط هجوم الأهلي في الموسم المقبل خاصة مع إصابة مروان محسن في الوقت الحالي وتضاؤل بقاء المغربي وليد أزارو في الموسم المقبل بعد تلقيه أكثر من عرض احتراف خارجي.

وأشاد مارتن لاسارتي بالمتسوى المميز الذي قدمه أحمد ياسر ريان مع نادي الجونة هذا الموسم مما دفعه لمطالبة إدارة القلعة الحمراء بإعادة مهاجم الجونة لفريق الأهلي في الموسم المقبل.

وانتقل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الصاعد إلى الجونة برفقة الرباعي أكرم توفيق وأحمد حمدي وإسلام جابر ومحمود الجزار حتى نهاية الموسم الجاري.

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