بالأرقام.. 5 مهاجمين يستحقون نظرة من أجيري لحل "العقم التهديفي" قبل كأس الأمم الإفريقية

يترقب عشاق الكرة المصرية، إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019".









ويعاني المنتخب الوطني من أزمة في مركز المهاجم الصريح فل ظل تذبذب مستوى مروان محسن مهاجم الأهلي وعدم استغلال أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني الفرص التي أتيحت له في الفترة الماضية.









ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام 5 مهاجمين يستحقوا نظرة من جهاز المنتخب في "كان 2019":-





أحمد علي

مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري العام برصيد 17 هدفا والذي يقدم موسما ولا أروع مع ذئاب الجبل، ويعد الحل الأمثل لمنتخب مصر في ظل العقم التهديفي الذي يعاني منه مهاجمي الفراعنة في الفترة الأخيرة.









خالد قمر

ظهر خالد قمر بمستوى جيد جدا مع الاتحاد السكندري ونجح في أحراز 14 هدفا ويحتل المرتبة الثانية في قائمة هدافي الدوري، ويمكن الاعتماد عليه في "كان 2019".









صلاح أمين

أكبر مهاجمي الدوري سنا بعدما تجاوز الـ37 عاما، ولكنه يقدم مستوى أكثر من رائع مع النجوم ونجح في أحراز 11 هدفا في دوري 2019.









حسام باولو

لاعب الزمالك والمعار إلى الداخلية، والذي نجح في استعادة بريقه تحت قيادة علاء عبدالعال المدير الفني للفريق، أحرز باولو 11 هدافا في المسابقة حتى الآن.









مصطفى محمد

نجم الزمالك المعار إلى طلائع الجيش وأحد أفضل لاعبي الدوري في الموسم الحالي بعدما احرز 9 أهداف وانضم لمعسكر المنتخب الوطني الأخير في مارس الماضي وأحد أقوى المرشحين بالتواجد في القائمة النهائية للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.



