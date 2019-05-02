الجزائر: إقالة مدير الهيئة المعلوماتية بالرئاسة
الخميس 02/مايو/2019 - 09:01 م
وكالات
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أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الخميس، قرارا بإقالة مدير الهيئة المعلوماتية بالرئاسة، كما قرر إقالة رئيس هيئة الوقاية من الفساد.
وأنهى بن صالح كذلك مهام مسؤولين على مستوى رئاسة الجمهورية، هما عبد الكريم آيت عرقوب مدير المواكب الرسمية والنقل.
ويواصل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح سلسلة الإقالات على مستوى المناصب الحساسة بمؤسسات الدولة.
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