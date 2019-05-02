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توفيق عكاشة لـ المصريين: "مش محتاجين مياصة ودلع"

الخميس 02/مايو/2019 - 09:10 م
توفيق عكاشة لـ المصريين: مش محتاجين مياصة ودلع
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
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ناشد الإعلامي توفيق عكاشة، الشعب المصري أن يتحدوا، ويتحملوا صعوبة الوضع، مشيرًا إلى أن مصر محاطة بخط من النار من الشرق والغرب والجنوب.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الخريطة السياسية ستشهد تغيرات كبرى على المستويين العربي والإقليمي والدولي بعد شهر رمضان المعظم، مضيفًا: "أنا خايف على السودان والجزائر".

وأضاف: "مطلوب وحدة فولاذية من المصريين خلف القيادة السياسية"، منوها بأن على الرغم من خطورة الوضع تجرى عملية بناء واسعة على أرض مصر، معلقا: "الوضع مش محتاج مياصة ودلع".
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