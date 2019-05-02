" فيتش": تتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر 5.4% خلال العام المالى المقبل



وأوضحت الوكالة في تقريرًا لها، أن الاستثمار في مصر سيظل محركًا قويًا للنمو، وعزت ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والتطور السريع لقطاع المواد الهيدروكربونية في البلاد.



ونوهت إلى أن النمو يتعزز بشكل متزايد بدعم الاستهلاك الخاص، مع تحسن القوة الشرائية للأسر؛ ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد "ليبيا".



وقالت "فيتش"، أن قطاع الغاز الطبيعي في مصر مزدهر، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الملحوظ بالتنقيب في البحر المتوسط، إضافة إلى طرح الحكومة المصرية لجولات من العطاءات على تراخيص التنقيب عن الغاز والنفط".



وتوقعت أن يستمر الاستهلاك الخاص في استعادة زخمه، ما يعزز من فرص دعم النمو، حيث تتحسن الظروف تدريجيا، لا سيما مع زيادة التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى عمل الحكومة أيضا على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير للعاملين في القطاعين العام والخاص، لتسهم في تعويض بعض آثار الإصلاحات المالية خلال السنوات الماضية.

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية العالمية، اليوم الخميس، أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بشكل معتدل؛ ليسجل 5.4 % خلال العام المقبل 2019 - 2020 مقابل 5.3% فى العام المالى الحالى 2018 - 2019.