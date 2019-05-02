شريف حافظ: رحلت عن بنى سويف ولا نية للعودة لقطر

أصبح شريف حافظ قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم ببنى سويف الرياضى ثانى الراحلين عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بعد أن تلقى اللاعب السويفى نبأ عدم استمراره من أحد مسؤولي مجلس الإدارة.









وقال شريف حافظ، لاعب بنى سويف فى تصريحات خاصة ل "الفجر الرياضى" رحلت عن صفوف بيتى نادى بنى سويف الرياضى بالتراضي ، وبشكل صريح ان لم ارغب شخصى فى الاستمرار لكون الامور باتت صعبه واستمرار محمد يوسف كمدير فنى كان سيفرق كثيرا، وسأستكمل مشوارى الكروى بمصر ولا نية لى للعودة لقطر واللعب بها مرة أخرى فى الفترة الحالية وذلك لرغبة اسرتى وعائلتي.









وأضاف 'أمر رحيلى جاء بشكل سريع أمس وتم ابلاغى عن طريق المهندس محمد الواضح عضو مجلس الإدارة ولكن فى ذات الوقت كنت مقرر الرحيل من قبل هذا الأمر بعد رحيل محمد يوسف وما تردد عن استغناء النادى عن خدماتى عار من الصحة والحقيقة وذلك لاتخاذى القرار قبلها ولكن من يردد هذا الأمر يحاول تحسين موقفه خاصة فى ضوء مشاركتى أمس مع فريق 97 ببطولة القطاعات أمام تليفونات بنى سويف'.









وكان شريف حافظ أحد ركائز بنى سويف هذا الموسم وشارك بحوالى 21 مباراة مع الفريق السويفى وكان قد انتقل لصفوف بنى سويف الرياضى بداية الموسم الحالى قادما من نادى أمواج القطرى.









واحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 50 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بهذا الموسم.



