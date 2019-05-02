أياكس يحدد سعر بيع نجمه المتألق
الخميس 02/مايو/2019 - 08:57 م
عمرو مصطفي
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استقر نادي أياكس الهولندي على سعر بيع نجمه الشاب البرازيلي ديفيد نيريس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتلقى نيريس عدة عروض من مانشستر يونايتد وأرسنال وانتر ميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.
ووفقا لموقع لو10سبورت الفرنسي، فإن النادي الهولندي لن يتخلى عن نيريس بسعر أقل من 50 مليون يورو خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن النادي الباريسي مهتم بضم البرازيلي الشاب، إلا انه يرفض دفع هذا المبلغ.
وينتهي عقد نيريس مع أياكس في عام 2022، وساعد فريقه في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا واقترب من بلوغ النهائي بعد الفوز 1-0 على توتنهام الإنجليزي.
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