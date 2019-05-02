صلاح سلام: "أول مرة من 50 عامًا رئيس جمهورية يضع ملف الصحة على أولوياته"

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أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحق في الصحة والتعليم أهم حقوق الإنسان، موضحًا أن بناء الإنسان في التعليم والصحة يجلب له باقي حقوقه بتلقائية.



وأضاف "سلام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أنهم قاموا بعرض التحديات التي تواجه تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.



وتابع: "أول مرة من 50 عامًا رئيس جمهورية يضع ملف الصحة على أولوياته ويضع لها مبادرات"، مستكملًا: "فيروس سي كان بالنسبة لينا كابوس؛ لأننا أكثر عرضة للإصابة به"، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية تولي زخمًا كبيرًا لملف الصحة.

