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وزير التموين يفتتح معرض "أهلا رمضان" بشبرا الخيمة (صور)

الخميس 02/مايو/2019 - 09:04 م
وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (صور)
صورة من الحدث
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محمد نبيل
 
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افتتح علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور  علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الخميس ٢ مايو معرض سوبر ماركت «أهلا رمضان» بمدينة شبرا الخيمة.

وذلك بحضور اللواء احمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية ، وقيادات الغرفة التجارية بالقليوبية.

ويشارك فى المعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة وعدد من كبريات شركات القطاع الخاص وكبار موردي ومنتجي الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، وذلك بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

وتجول الوزير بصحبه السيد محافظ القليوبية وقد أشادوا بتنظيم المعرض واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وكذا انخفاض الأسعار، مؤكداً أن الدولة تهدف دائماً إلى توفير كافة السلع للمواطن بأسعار تنافسية، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.

وأوضح المصيلحي بأن مُعدل التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح نسبته ما بين 15 إلى 20%، بالقياس لأسعار السوق، لافتاً إلى أنه يتم إتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين في معارض أهلا رمضان مثل: المكرونة، والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم، والدواجن، ، ومساحيق المنظفات.

وأكد المصيلحي بأنه تم توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة والغرفة التجارية بتكثيف الرقابة على معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" في القاهرة، والجيزة والقليوبية وفروع المعرض في المحافظات، إضافة إلى متابعة الأسواق والمحلات؛ لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.

وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (صور)
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