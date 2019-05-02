"النيابة" تستدعي مدير دار أيتام في واقعه "تعذيب الأطفال " بالقاهرة

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام ٣ موظفين بدار أيتام بتعذيب الأطفال.





وقررت النيابة استدعاء الموظفين ومدير الدار لسماع أقوالهم في الواقعة، كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت عرض الأطفال الثلاثة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ندى تضررهم وتعذيبهم.





كما أمرت بالاستعلام عن الجمعية بوزارة التضامن وندب لجنه من الوزارة للتحقيق في الواقعة والكشف عن أية وقائع إهمال أخرى، وإعداد تقرير عن ماهية الجمعية وظروفها وهويتها.





كما أمرت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة المتواجدة داخل الدار وفحصها وإعداد تقرير بها، وإرفاقها لأوراق التحقيقات.





وكشفت التحقيقات في المحضر رقم ٦١٣٠ لسنة ٢٠١٩ إداري مصر القديمة، عن تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى قسم شرطة مصر القديمة، بتعرض ٣ أطفال للضرب والتعذيب داخل أحد الجمعيات التي يتلقون فيها دروس وتبرعات، علي يد المشرفين باستخدام العصي.





وتبين من تحقيقات النيابة أن ثلاثة أطفال من جمعية أهلية مختصة بتربية الأيتام تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تسمى «دار التربية» اتهموا مشرف من المسئول عن رعايتهم بتعذيبهم والتعدي عليهم بالضرب باستخدام «عصا خشبية».





وتبين أن الأطفال الثلاثة أعمارهم تتراوح من سن ال١٢ عاما حتى الخامسة عشر عامًا، حيث أكدوا في أقوالهم أن المشرفين في الجمعية دأبوا على التعدي عليهم بالضرب وتطفيشهم من دار الأيتام للحصول على مستحقاتهم المالية التي تصرف لهم كل شهر.





واستمعت النيابة لأقوال الأطفال الثلاثة الذين اقروا بتعرضهم للضرب والتعذيب علي يد المشرفين والمدرس بشكل مستمر، وأنهم يرغبون في طردهم من الدار.





تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغا يفيد بتعرض عدد من الأطفال إلي الضرب والتعذيب داخل دار التربية، بمنطقة الملك الصالح التابعة لدائرة القسم.



