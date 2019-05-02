"تعليم مكة" يقدم 1650 كشافًاً لخدمة المعتمرين
الخميس 02/مايو/2019 - 09:04 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
تعتزم إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة دفع 1650 كشافًا وطالبًا من تعليم مكة، ليبادروا للتطوع بمركز الخدمات التطوعية "بادر" في موسم شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ لخدمة الزوار والمعتمرين في أكثر من ٢٠ مسارًا تطوعيًّا.
وفي التفاصيل: تتمثل مهام عمل الكشافة في المسجد الحرام في: المساهمة مع قوة أمن الحرم المكي الشريف والمسؤولين في شؤون الحرمين في إرشاد المعتمرين والمصلين والزوار بالمسجد الحرام إلى أبواب الحرم المكي الشريف، وإلى المطاف والمسعى والبدروم، ومكان السعي بالعربات، وأماكن زمزم، بالإضافة إلى إرشاد المصلين لعدم الجلوس في الممرات لأداء الصلاة في وقت صلاة التراويح والقيام؛ ليسهل دخول وخروج المعتمرين إلى الطواف ثم الخروج إلى السعي بين الصفا والمروة.
وفي التفاصيل: تتمثل مهام عمل الكشافة في المسجد الحرام في: المساهمة مع قوة أمن الحرم المكي الشريف والمسؤولين في شؤون الحرمين في إرشاد المعتمرين والمصلين والزوار بالمسجد الحرام إلى أبواب الحرم المكي الشريف، وإلى المطاف والمسعى والبدروم، ومكان السعي بالعربات، وأماكن زمزم، بالإضافة إلى إرشاد المصلين لعدم الجلوس في الممرات لأداء الصلاة في وقت صلاة التراويح والقيام؛ ليسهل دخول وخروج المعتمرين إلى الطواف ثم الخروج إلى السعي بين الصفا والمروة.
Advertisements
Advertisements
- "تعليم مكة" يطلق فعاليات "بادر" لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام
- 1000 متطوع ومتطوعة يقدمون الخدمات الطبية للمعتمرين والزوار بالمسجد الحرام
- الدفاع المدني بالحرم المكي: سلامة ضيوف الرحمن لا تهاون فيها
- 600 كشاف من "تعليم مكة" يقدِّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار
- 600 كشاف من تعليم مكة يقدمون خدماتهم للمعتمرين والزوار
- "المدني" يكشف خطة استعداداته الكاملة لثاني جُمعة في رمضان بالحرمين
- "الدفاع المدني": بدء ثالث مراحل خطة الطوارئ خلال العشر الأواخر من رمضان