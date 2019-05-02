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"تعليم مكة" يقدم 1650 كشافًاً لخدمة المعتمرين

الخميس 02/مايو/2019 - 09:04 م
تعليم مكة يقدم 1650 كشافًاً لخدمة المعتمرين
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الفجر السعودي
 
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تعتزم إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة دفع 1650 كشافًا وطالبًا من تعليم مكة، ليبادروا للتطوع بمركز الخدمات التطوعية "بادر" في موسم شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ لخدمة الزوار والمعتمرين في أكثر من ٢٠ مسارًا تطوعيًّا.

وفي التفاصيل: تتمثل مهام عمل الكشافة في المسجد الحرام في: المساهمة مع قوة أمن الحرم المكي الشريف والمسؤولين في شؤون الحرمين في إرشاد المعتمرين والمصلين والزوار بالمسجد الحرام إلى أبواب الحرم المكي الشريف، وإلى المطاف والمسعى والبدروم، ومكان السعي بالعربات، وأماكن زمزم، بالإضافة إلى إرشاد المصلين لعدم الجلوس في الممرات لأداء الصلاة في وقت صلاة التراويح والقيام؛ ليسهل دخول وخروج المعتمرين إلى الطواف ثم الخروج إلى السعي بين الصفا والمروة.

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