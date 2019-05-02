16 لاعب بقائمة سوهاج الموسم المقبل

أعلن مجلس ادارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس، ابقائه على 16 لاعبًا بالفريق الأول، بقائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد من القسم الثاني.









وعلم “الفجر الرياضي” أن اللاعبين اللذين تم الإبقاء عليهم، للتواجد مع الفريق خلال الموسم الجديد هم: بهاء صابر، وأحمد حسن، حراس مرمى، وأدهم عطية، وأحمد إبراهيم، وإسلام مصطفى، ثلاثي الدفاع، ومصطفى علي الظهير الأيسر، وكمال البدوي وأحمد السماحي، لاعبي الجبهة اليمنى، ومحمد ثروت كلابوش، وأيمن رضا، وعبدالرحمن محيي، ثلاثي الوسط، وحسني عبدالكريم، وشعبان العجيري، ومحمد أيمن منصور، ومصطفى سمارة، وإبراهيم الششتاوي، لاعبي خط الهجوم.









كما قرر مسؤولو النادي الإبقاء على مجموعة من اللاعبين صغار السن من مواليد 97 وهم: محمد ناجح رأس الحربة، وأحمد حجي صانع الألعاب، وعمر حسني صانع الألعاب مواليد 99، ومحمود المهووس رأس الحربة.









وأنهى الفريق السوهاجي الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.



