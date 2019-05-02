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أحلام مسك ختام للبرنامج التلفزيوني "الزمن الجميل"

الخميس 02/مايو/2019 - 09:01 م
أحلام مسك ختام للبرنامج التلفزيوني الزمن الجميل
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تطل الفنانة الإماراتية أحلام مجددا على خشبة المسارح الغنائية، حيث ستكون الليلة مسك ختام البرنامج التلفزيوني «الزمن الجميل»، الذي سيبث على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون أبوظبي، بدءا من الساعة العاشرة مساء.

 وتحدثت أحلام عن تلك المشاركة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ودعت جمهورها للحضور إلى المسرح الوطني الذي يقدم فيه البرنامج، كما دعت في الوقت نفسه الجمهور الخليجي والعربي لمتابعة هذه الحلقة الاستثنائية، التي ستقدم من خلالها مجموعة من أعمالها الغنائية الجديدة والمفاجآت، معبرة عن سعادتها لتختتم هذا البرنامج الذي حقق نجاحات كبيرة في المتابعة والأصداء. 

وستقدم أغان للفنانين الراحلين صباح وأبوبكر سالم تكريما وتقديرا لمسيرتيهما الغنائيتين الطويلتين، وبرنامج «الزمن الجميل» يشارك في لجنة تحكيمه لهذا الموسم كوكبة من النجوم العرب هم مروان خوري، أنغام، أسماء لمنور.

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