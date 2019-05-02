الوفاق الليبية: مخزون السلع الغذائية يكفي لثلاثة أشهر

أعلن وزير التعليم ونائب رئيس لجنة الطوارئ في حكومة الوفاق الليبية، عثمان عبد الجليل، أن مخزون السلع الغذائية يكفي لثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى تدهور الوضع الإنساني على خلفية التطورات في طرابلس.

وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "لدينا مخزون من السلع الغذائية يكفي لثلاثة أشهر ونأمل أن تنتهي هذه الأزمة قبل تلك الفترة".

وأضاف أن "العائلات النازحة 11 ألف وما يتجاوز 55 ألف نازح. ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الوفيات والجرحى وقد تتجاوز 1000 وفاة جرّاء الاعتداء".

وتابع أن "لجنة الطوارئ خصصت مبلغ 100 مليون دينار ليبي للبلديات والإجراء الآن في مصرف ليبيا المركزي، وتم تسوية هذه الإجراءات صباح اليوم ويمكن أن تنقل لحساب البلديات صباح الغد الجمعة".

من جهته أكد الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي، مهند يونس أن حكومة الوفاق الوطني تتمسك برفض أي مبادرة لوقف إطلاق النار في طرابلس لا يتضمن عودة قوات الجيش اللببي بقيادة خليفة حفتر إلى مواقعها شرق ليبيا.