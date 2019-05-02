ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الوفاق الليبية: مخزون السلع الغذائية يكفي لثلاثة أشهر

الخميس 02/مايو/2019 - 08:57 م
الوفاق الليبية: مخزون السلع الغذائية يكفي لثلاثة أشهر
عثمان عبد الجليل
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلن وزير التعليم ونائب رئيس لجنة الطوارئ في حكومة الوفاق الليبية، عثمان عبد الجليل، أن مخزون السلع الغذائية يكفي لثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى تدهور الوضع الإنساني على خلفية التطورات في طرابلس.

وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "لدينا مخزون من السلع الغذائية يكفي لثلاثة أشهر ونأمل أن تنتهي هذه الأزمة قبل تلك الفترة".

وأضاف أن "العائلات النازحة 11 ألف وما يتجاوز 55 ألف نازح. ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الوفيات والجرحى وقد تتجاوز 1000 وفاة جرّاء الاعتداء".

وتابع أن "لجنة الطوارئ خصصت مبلغ 100 مليون دينار ليبي للبلديات والإجراء الآن في مصرف ليبيا المركزي، وتم تسوية هذه الإجراءات صباح اليوم ويمكن أن تنقل لحساب البلديات صباح الغد الجمعة".

من جهته أكد الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي، مهند يونس أن حكومة الوفاق الوطني تتمسك برفض أي مبادرة لوقف إطلاق النار في طرابلس لا يتضمن عودة قوات الجيش اللببي بقيادة خليفة حفتر إلى مواقعها شرق ليبيا.

Advertisements
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
إنبي
2
x
19:00
1
بتروجيت
الدوري الأوروبي 2018/2019
آرسنال - إنجلترا
0
x
21:00
0
فالنسيا - أسبانيا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
0
x
21:00
0
تشيلسي - إنجلترا
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
التعاون
0
x
19:30
1
الاتحاد