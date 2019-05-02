اعرف احداث الحلقه 146 من قيامه ارطغرل الجزء الخامس‬‎.. ننشر موعد عرض الحلقة وترددات القنوات الناقلة لها

اعرف احداث الحلقه 146 من قيامه ارطغرل الجزء الخامس‬‎، جذب مسلسل قيامة ارطغرل التركي التاريخي أحداثه ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم، وفي الحلقة 146 من الجزء الخامس، كما استخدام المخرج أسلوب شيق من حيث أختياره للقطات المثيرة والمشوقة في المسلسل، ويترقب الكثير من متابعي مسلسل ارطغرل الحلقة 146 من المسلسل حيث قد تم الإعلان عن الحلقة بعد انتهاء الحلقة 145 مباشرة.





مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 146 :

تدور أحداث هذه الحلقة حول اتحاد ارطغرل مع جوندوغدو مرة أخري حتى يصبح قائد أعلى للمحاربين بعد أن نجح الأعداء في تفريقهما، حيث ظهرت الحقيقة والتعرف على الأعداء داخل وخارج المملكة أمام ارطغرل حيث انهم قد تعاونوا مع جيش المغول لتدمير كل منهما، وقد ظهر العديد من الأحداث المثيرة خلال الجزء الخامس.





موعد عرض الحلقة 146 من مسلسل ارطغرل :

سوف تتم إذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل ارطغرل وهذا يوم الأربعاء الذي يوافق 1-5-2019 وذلك من خلال قناة تي آر تي وهي قناة تركية والتي تنقل أحداث المسلسل التركي والقنوات الفضائية الأخرى، ويذاع هذا المسلسل في يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة الثامنة والنصف وذلك بتوقيت القاهرة ويعرض في المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة والنصف، أما في دولة الإمارات يذاع الساعة العاشرة والنصف.





تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل :





قناة تي آر تي وترددها هو 11392 عمودي ويعرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة الثامنة والنصف.





قناة القدس وترددها هو 11316 عمودي ويعرض يوميا الساعة العاشرة مساء ما عدا يوم الجمعة





قناة دعوة وترددها هو 10727 أفقي ويعرض يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة السابعة والنصف



