3 % تراجع في أسعار النفط عند التسوية مع قفزة المخزونات الأمريكية

على غير المتوقع تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، ليخسر نحو 3 %، بالتزامن مع قفزة المخزونات الأمريكية.





وتأتي الخسائر في أسعار الخام على الرغم من موجة من المخاوف الجيوسياسية، بما في ذلك الاضطرابات في فنزويلا إلى جانب بدء إنهاء العمل بالاستئناف المؤقت لـ8 دول من العقوبات المفروضة ضد مشتري النفط من إيران اعتباراً من اليوم.





وتأثرت أسعار الذهب الأسود سلباً بعد بيانات أظهرت ارتفاع قوي في مخزونات النفط الأمريكية بالإضافة إلى صعود الإنتاج الأمريكي من الخام لمستوى قياسي جديد.





ومن جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أوبك أنه يسعى لمنع تسييس النفط، بعد اتهامات من جانب إيران بأن الولايات المتحدة تستخدم الخام كسلاح سياسي.





وبعيداً عن الولايات المتحدة وقرارتها تجاه سوق الخام، فإن وزير الطاقة العماني صرح أمس بأن هدف أوبك هو تمديد خفض الإنتاج الذي بدأته في يناير وذلك حينما يجتمعوا في الشهر المقبل.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 2.8% عند 61.81 دولار للبرميل وهو أدنى إغلاق منذ أول أبريل الماضي، بعد أن سجل مستوى 60.95 دولار للبرميل خلال التعاملت.





وبحلول الساعة 6:37 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 2% ليصل إلى 70.72 دولار للبرميل.