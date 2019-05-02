بالفيديو.. اتهام تركيا باستهداف الطائرة الإماراتية عبر قنبلة
الخميس 02/مايو/2019 - 08:57 م
وكالات
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أدانت محكمة استراليا، اللبناني خالد خياط، 51 عامًا، الذى ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى، بمحاولة تفجير طائرة الاتحاد الإماراتية عام 2017 التى كانت تقوم برحلة بين سيدنى وأبو ظبى بوضع قنبلة فى مطحنة لحمة.
وأفادت الشرطة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية مساء أمس الأربعاء، أن المتفجرات التى حاول "داعش" استهداف الطائرة الإماراتية بها مصدرها تركيا، مؤكدة أن القنبلة قدمت من تركيا لاستهداف الطائرة الإماراتية.
ومن المقرر، بحسب منصة مداد نيوز، أن يصدر الحكم على خالد خياط في 16 يوليو القادم ويواجه عقوبة قصوى بالسجن المؤبد.
وأفادت الشرطة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية مساء أمس الأربعاء، أن المتفجرات التى حاول "داعش" استهداف الطائرة الإماراتية بها مصدرها تركيا، مؤكدة أن القنبلة قدمت من تركيا لاستهداف الطائرة الإماراتية.
ومن المقرر، بحسب منصة مداد نيوز، أن يصدر الحكم على خالد خياط في 16 يوليو القادم ويواجه عقوبة قصوى بالسجن المؤبد.
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