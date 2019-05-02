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النجم الساحلي ينهي ترتيبات ملعب سوسة استعدادا لمواجهة الزمالك

الخميس 02/مايو/2019 - 08:52 م
النجم الساحلي ينهي ترتيبات ملعب سوسة استعدادا لمواجهة الزمالك
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هاني عصام
 
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أنهى مسئولو نادي النجم الساحلي التونسي الترتيبات الأخيرة على ملعب سوسة لاحتضان مباراة الزمالك المقرر لها مساء الأحد القادم في نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وتمسك مسئولو النجم الساحلي بخوض اللقاء في سوسة وعدم نقله إلى رادس رغم قرار الأمن بتخفيض عدد الحضور الجماهيري إلى 19 ألف متفرج فقط.

وشهد ملعب سوسة في الفترة الأخيرة بعض التجديد والتطويرات فيه وهو ما جعل اللقاء مهدد بالنقل إلى رادس.
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