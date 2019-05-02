شاهد الحلقه 146 من قيامه ارطغرل الجزء الخامس‬‎.. تعرف على تردد القنوات الناقلة لها الليلة

تابع مسلسل ارطغرل 146، ينتظر متابعين مسلسل قيامة ارطغرل 146 الموسم الخامس والتي ستشهد الكثير من الأحداث المثيرة والشيقة وفقا لما ظهر في إعلان الحلقة 146 الذي جذب أنطار الملايين من متابعي المسلسل، حيث من المتوقع أن يقتل ألباستي على يد ارطغرل الذي سيذهب بعد ذلك إلى قبيلته لكشف صورة سيدهم.





سيتابع الالاف المشاهدين ارطغرل 146 اليوم الخميس، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس بشكل أسبوعي عبر عدد من القنوات الفضائية.





يمكنك اليوم متابعة مسلسل ارطغرل 146 عبر قنوات اليرموك والشرق ووطن ودعوة والشباب، وقد شهدت أحداث الحلقة 146 من مسلسل ارطغرل الكثير من الأحداث النارية وغير متوقعة، حيث تم قتل تورغوت ألب على يد الخائن ألباستي في ضربة موجعة للزعيم ارطغرل.





عمليات بحث ضخمة تجرى الآن عن قناتي اليرموك ودعوة للاستمتاع بمشاهدة مسلسل ارطغرل 146 التركي الذي يتابعه الملايين من المشاهدين حول العالم، والذي سيذاع اليوم الخميس 2/5/2019.





يمكنكم متابعة أحداث الحلقة 146 من مسلسل ارطغرل الموسم الخامس عبر القنوات الموضحة أدناه بداية من غدا الخميس.





الآن يمكنك متابعة مسلسل ارطغرل 146 عبر قناة TRT1 التركية وموقع النور بجودة عالية وبدون تقطيع.





بعد أقل من نصف ساعة يمكنكم متابعة مسلسل ارطغرل 146 من خلال قناة TRT1 التركية الفضائية، وكذلك موقع النور على شبكة الإنترنت، ومن المتوقع أن تحقق تلك الحلقة نسبة مشاهدة عالية نظرا للأحداث الهامة التي تحتوي عليها، حيث ستكون هناك مواجهة بين ارطغرل وألباستي.





يمكن لملايين المشاهدين متابعة مسلسل ارطغرل 146 من خلال عدد من القنوات الفضائية على رأسهم قناة تي ار تي التركية، وكذلك قناة وطن ودعوة واليرموك والشرق، حيث ستشهد الحلقة الكثير من الأحداث الهامة والمثيرة.





حيث شهد محرك بحث “جوجل” خلال الساعات الماضية عددا بحثيا ضخما عن مسلسل قيامة ارطغرل 146 الموسم الخامس، كما بحث البعض الأخر عن القنوات الناقلة للمسلسل التركي الشهير، للاستمتاع بمشاهدته وخاصة بعد النهاية المثيرة والمشوقة لأخر حلقته.





من المتوقع أن يشهد متابعة مسلسل ارطغرل 146 نهاية بيبولات أو ألباستي الخائن على يد ارطغرل بعدما تم الكشف عن حقيقته بفضل مساعدة إيليبلغي له، كما سيعود أخو ارطغرل غوندوغدو والذي كان مطاردا من قبل المغول، ولكن ارطغرل استطاع أن يحصل على عفو له من قائد المغول ألنجاك قبل مقتله.





يمكنكم متابعة مسلسل ارطغرل 146 من خلال القنوات الفضائية المذكورة أدناه، حيث يمكنك معرفة تفاصيل أحداث الحلقة 146 من مسلسل ارطغرل من خلال متابعتها عبر قنوات وطن واليرموك والشرق ودعوة بجودة عالية للصوت والصورة، وستشهد الحلقة الكثير من الأحداث الدرامية المثيرة.





متابعة مسلسل ارطغرل 146 :





ومن خلال متابعة مسلسل ارطغرل 146 من المتوقع أن تكون هناك مواجهة تجمع بين ارطغرل والباستي الخائن، ويعد مسلسل ارطغرل الموسم الخامس واحدا من أهم المسلسلات التي قدمتها لنا الدراما التركية، كما أنه مصنف على أنه مسلسل تاريخي، ومن المعروف أنه يتم عرض حلقة جديدة من مسلسل ارطغرل كل أسبوع على مدار يومي الأربعاء والخميس.





مواعيد عرض ارطغرل 146 فهي كما يلي:





يوم الأربعاء: في تمام الساعة الثامنة مساءا عبر قناة TRT1 التركية.





يوم الخميس: في تمام الساعة العاشرة مساءا عبر قناتي اليرموك ودعوة.





القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل 146 :





وهناك الكثير من القنوات الناقلة لأحداث الحلقة 146 من مسلسل ارطغرل، ومن خلال الجدول التالي سنتعرف على تردد القنوات الناقلة لها على القمر الصناعي النايل سات:





تردد قناة اليرموك:

ترددها 11678 عمودى، معدل الترميز 27500، و معامل تصحيح الخطأ 3/4





تردد قناة دعوة:

ترددها هو 10727 استقطاب عمودى، معامل ترميز 2500، أو 12687 أفقى معامل تركيز 27500





تردد قناة وطن الناقلة لمسلسل ارطغرل 146:



