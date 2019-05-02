انهيار أسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الخميس

انهارت أسعار الذهب لتفقد أكثر من 12 دولار عند تسوية تعاملات اليوم الخميس ، ليسجل المعدن الأصفر أدنى مستوياته في 2019، وتأثر المعدن الأصفر سلباً بعد أن كشف بيان السياسة النقدية لبنك الفيدرالي بالأمس عن الاستمرار في سياسة الصبر إلى جانب الإشارة إلى تباطؤ التضخم.





وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي بأنهم مطمئنون تجاه السياسة النقدية الحالية ومن المرجح أن تظل معدلات الفائدة ثابتة لفترة زمنية أطول.





وعمق المعدن النفيس خسائره لأكثر من 16 دولاراً مع تحول العملة الأمريكية للارتفاع على خلفية بيانات اقتصادية، لكنه قلص تراجعه جزئياً مع انخفاض قوي للأسهم خلال التعاملات.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فإن طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة استقرت عند أعلى مستوى في 3 أشهر في حين سجلت إنتاجية العاملين أكبر وتيرة صعود منذ خريف عام 2014.





كما ارتفعت طلبيات المصانع بالولايات المتحدة بأكثر من التوقعات للمرة الأولى في 3 أشهر خلال مارس الماضي.





وفي المقابل، أعلن مجلس الذهب العالمي زيادة الطلب العالمي على المعدن خلال الربع الأول من 2019 بنحو 7% على أساس سنوي بفعل مشتريات البنوك المركزية التي سجلت أعلى مستوى في 6 سنوات.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 1% أو ما يوازي 12.20 دولار إلى 1272 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 24 ديسمبر الماضي.





كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.4% في تمام الساعة 5:46 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1270.89 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% عند 97.823.