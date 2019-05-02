"الداخلية" تعيد طفل مختطف بالشرقية إلى أهله (فيديو)

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عرض برنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور"، تقرير مصور يستعرض جهود وزارة الداخلية لإعادة طفل إلى أهله بعد خطفه وطلب فدية مليون جنيه.



وتضمن التقرير، استعراض لحظة عودة الطفل محمد، والفرحة الغامرة لأهله وأهل قريته منشأة أبو عمر بالشرقية بعودته لأحضان أهله، بعد أن نجح فريق الحث المشكل من قطاع الامن العام، ومديرية أمن الشرقية من تحديد مرتكي الواقعة وتحرير الطفل من مختطفيه عقب بلاغ تقدم به أهل الطفل باختطاف نجلهم، وتلقيهم اتصال هاتفي من مجهول طالبًا مليون جنيه فدية مالية لإطلاق سراحه.



وقال النقيب حازم إبراهيم، رئيس مباحث مركز منشأة أبو عمر، إنهم تمكنوا من تحديد المتهمين بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومديرية أمن القليوبية، وتم ضبط الجناه وإطلاق سراح الطفل.



فيما توجه والد الطفل بالشكر للأجهزة الأمنية على الجهد المبذول لإعادة نجله، معقبًا: "هو دا توقعنا من الشرطة".



هذا ونجحت الأجهزة الأمنية في تحرير طفل مختطف بالشرقية وإعادته إلى أهليته سالمًا وضبط الجناة.



جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة منشأة أبو عمر بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص "مزارع" باختطاف نجل شقيقه (طالب - سن 14، مقيم بذات العنوان)، وتلقيه اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله فدية قدرها (مليون جنيه) نظير إطلاق سراحه.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة ( شخصان – سبق إتهام أحدهما في عدد 9 قضايا قتل - سلاح – سرقات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "قتل عمد"، والآخر سبق اتهامه في عدد "6" قضايا سرقة - ضرب - خيانة أمانة، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام "تبديد" فتم ضبطهم.

