الخطيب يفاوض رئيس الإسماعيلي لضم صفقتين من العيار الثقيل
الخميس 02/مايو/2019 - 08:47 م
عمرو مصطفي
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دخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي لضم صفقتين من العيار الثقيل في فترة الانتقالا الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.
ويفاوض رئيس النادي الأهلي إبراهيم عثمان هذه الأيام من أجل التعاقد مع محمد عواد حارس الإسماعيلي المعار إلى نادي الوحدة السعودي ومحمود متولي مدافع الفريق الأصفر تمهيداً لارتداء الفانلة الحمراء في الميركاتو الصيفي.
ويسعى الخطيب لحسم صفقة محمد عواد ومتولي لتدعيم الفريق الأحمر في الموسم المقبل بغض النظر عن موقف لاسارتي من البقاء مع الفريق الأحمر من عدمه.
وقرر رئيس النادي الأهلي التفاوض مع إبراهيم عثمان على ضم الحارس محمد عواد بعدما نما إلى عمله رفض الوحدة السعودي تجديد إعارة حارس الإسماعيلي ورغبتهم في التعاقد مع حارس جزائري بديلاً لمحمد عواد.
فيما يرغب بيبو في ضم متولي من الإسماعيلي للفريق الأحمر بعيداً عن التعاقد معه بأي طرق أخرى لانتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل ، وفضل بيبو التفاوض مع عثمان على ضم اللاعب من أجل الوصول إلى تعاون بين الناديين في أكثر من صفقة أخرى في الأيام القادمة.
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