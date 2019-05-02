ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخطيب يفاوض رئيس الإسماعيلي لضم صفقتين من العيار الثقيل

الخميس 02/مايو/2019 - 08:47 م
الخطيب يفاوض رئيس الإسماعيلي لضم صفقتين من العيار الثقيل
محمود الخطيب
Advertisements
طباعة
عمرو مصطفي
 
Advertisements
دخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي لضم صفقتين من العيار  الثقيل في فترة الانتقالا الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ويفاوض رئيس النادي الأهلي إبراهيم عثمان هذه الأيام من أجل التعاقد مع محمد عواد حارس الإسماعيلي المعار إلى نادي الوحدة السعودي ومحمود متولي مدافع الفريق الأصفر تمهيداً لارتداء الفانلة الحمراء في الميركاتو الصيفي.

ويسعى الخطيب لحسم صفقة محمد عواد ومتولي لتدعيم الفريق الأحمر في الموسم المقبل بغض النظر عن موقف لاسارتي من البقاء مع الفريق الأحمر من عدمه.

وقرر رئيس النادي الأهلي التفاوض مع إبراهيم عثمان على ضم الحارس محمد عواد بعدما نما إلى عمله رفض الوحدة السعودي تجديد إعارة حارس الإسماعيلي ورغبتهم في التعاقد مع حارس جزائري بديلاً لمحمد عواد.

فيما يرغب بيبو في ضم متولي من الإسماعيلي للفريق الأحمر بعيداً عن التعاقد معه بأي طرق أخرى لانتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل ، وفضل بيبو التفاوض مع عثمان على ضم اللاعب من أجل الوصول إلى تعاون بين الناديين في أكثر من صفقة أخرى في الأيام القادمة.

Advertisements
Advertisements
المزيد عن: محمود الخطيب رئيس الأهلي الإسماعيلي أخبار الأهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
إنبي
2
x
19:00
1
بتروجيت
الدوري الأوروبي 2018/2019
آرسنال - إنجلترا
0
x
21:00
0
فالنسيا - أسبانيا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
0
x
21:00
0
تشيلسي - إنجلترا
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
التعاون
0
x
19:30
1
الاتحاد