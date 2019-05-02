تعليق ناري لـ توفيق عكاشة على ظهور البغدادي بعد غياب 5 سنوات
الخميس 02/مايو/2019 - 08:49 م
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي توفيق عكاشة، على ظهور أبو بكر البغدادي قائد تنظيم داعش، بعد غياب دام لمدة 5 سنوات، قائلا: "كانوا شيلينه في مكان آمن، وطلعوه اليومين دول".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن ظهور البغدادي يتواكب مع عودة الأحداث السورية للاشتعال، لافتا إلى أن الأوضاع في الجزائر تشهد حالة من الحراك الشعبي، ولا يوجد رؤية مشتركة بين القائمين على المؤسسات الجزائرية، والشعب.
ولفت إلى أن رئيس أركان حرب القوات الجزائرية ملتزم بتنفيذ الدستور، وملتزم أن تنتقل السلطة من خلال المواد الدستورية الجزائري، مضيفًا أن الجيش الجزائري مستهدف.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن ظهور البغدادي يتواكب مع عودة الأحداث السورية للاشتعال، لافتا إلى أن الأوضاع في الجزائر تشهد حالة من الحراك الشعبي، ولا يوجد رؤية مشتركة بين القائمين على المؤسسات الجزائرية، والشعب.
ولفت إلى أن رئيس أركان حرب القوات الجزائرية ملتزم بتنفيذ الدستور، وملتزم أن تنتقل السلطة من خلال المواد الدستورية الجزائري، مضيفًا أن الجيش الجزائري مستهدف.
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