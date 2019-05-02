يخدم المدن الجديدة.. 14 معلومة عن مشروع القطار المكهرب

عقد اللواء كامل الوزير وزير النقل المصري، اجتماعًا مع رؤساء وقيادات الشركات المنفذة لمشروع القطار المكهرب "السلام -العاصمة الإدارية -العاشر من رمضان"، وذلك للبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المدنية، وانه سيتم البدء في تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب بالتزامن مع إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاون الاستثماري مع بنك "اكزيم" الصيني الممول لتكلفة المشروع البالغة 1.2 مليار دولار.

وهنا تقدم" الفجر"، أهم المعلومات عن مشروع القطار المكهرب في ١٤ معلومة، وذلك عبر السطور التالية.

1- القطار المكهرب ممتد بطول 67 كم و11 محطة.

2- يخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة "السلام – العبور – المستقبل – الشروق – بدر – العاشر من رمضان"، حتى يصل إلى العاصمة الإدارية.

3- 5 شركات مقاولات مصرية تشارك في تنفيذ الأعمال المدنية والسكة والأسوار.

4- الشركة الصينية أفيك ستقوم بتنفيذ أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم بجانب تصنيع وتوريد 22 قطارا.

5- الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة أفيك الصينية.

6- السرعة التصميمية للقطار المكهرب تبلغ 120 كم/ساعة.

7- مسار المشروع يمتد بطول 67.8 كم شاملا 61 كم سطحى و6.1 كم تنفذ على كوبري علوي و 0.7 كم تنفذ نفقيا.

8- خط القطار يبدأ من محطة عدلى منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكي، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، أحدهما يتجه شمالًا بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى ليخدم مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوبًا من محطة الروبيكى إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

9- شركات المقاولات المصرية ستقوم بكافة الأعمال المدنية في هذا المشروع من إنشاء محطات وكباري وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية بتكلفة 461 مليون دولار.

10- وستقوم شركة "أفيك" الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب تنفيذه بتكلفة إجمالية 739 مليون دولار.

11- السرعة التصميمة للقطارات التي ستعمل بالمشروع بعد تشغيله تبلغ 120كم/س، ويشمل المسار النهائي بالترتيب محطات عدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان.

12- ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي.

13- وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلي القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

14- وأيضا ضرورة قيام الشركات بالبدء الفوري في تجهيز المواقع وإمدادها بالمعدات اللازمة للعمل على أرض الواقع بدءً من الأسبوع القادم، بالتزامن مع إمداد هيئة الأنفاق للشركات بالتصميمات اللازمة للمشروع، لكي تقوم الشركات بأعمال الجسور والسكة والأسوار والورشة، بهدف الانتهاء من أعمال المشروع في غضون 24 شهراً.