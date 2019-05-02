محمد عبده: انتظروني في "بكين" بطلاً للعالم للمرة الثانية على التوالي

نجح محمد عبده، لاعب نادى الشيخ زايد للكونغ فو، في الانضمام لصفوف المنتخب الوطني، لتمثيل مصر في بطولة العالم المزمع إقامتها في بكين نهاية العام الجاري، وتوج اللاعب "محمد عبده عوض" مؤخراً بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم في روسيا العام الماضى.

وعبر فكرى الهواري رئيس نادى الشيخ زايد عن سعادته البالغة لاختيار لاعب النادي لصفوف المنتخب الوطني وتمثيل مصر في بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً أنه يراهن على المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعب، ويراهن أيضاً على فوزه بالذهبية في بطولة بكين المقبلة.

وأضاف الهواري أن اللاعب بدأ ممارسة لعبة الكونغ فو في نادي الشيخ زايد وتحت مظلة وتشجيع النادي له، منذ ثلاثة سنوات، وشارك بطولة الجمهورية وحصل فيها اللاعب على 4 ميداليات ذهبية "ثلاثة أساليب وساندة". وبعدها تأهل لبطولة إفريقيا وحصل خلالها على "ميداليتين ذهبيتين".



وأوضح الهواري، أنه يقف داعماً ومسانداً للاعب محمد عبده، وسيوفر له كل الإمكانيات لتشريف المنتخب المصري في كل البطولات القادمة.



ومن ناحيته أكد محمد عبده أنه يقدر دور نادى الشيخ زايد في الوقوف بجانبه حتى أصبح ممثلاً لمصر في المحافل الدولية، مشيراً أن النادي كان له الفضل في مشاركته في بطولة العالم الماضية التي أقيمت في روسيا ممثلا لمصر في تلك البطولة، وتحت غطاء نادي الشيخ زايد، وحصل فيها على المركز الأول ورفع علم مصر في روسيا.



وأشاد عبده، بدعم الكابتن فكري الهواري " رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد" له في حصوله على تلك البطولات قائلا" لن أنسى فضل الكابتن فكري ودعمه الدائم لي مادياً ومعنوياً، ومع استمرار دعمه لي، سوف أكون عند حسن ظنه وأرفع اسم مصر عاليا في بطولة الصين القادمة وانتظروني بطلاً للعالم للمرة الثانية على التوالي.



ولفت الكابتن أحمد العطار "مدير النشاط الرياضي بنادي الشيخ زايد " بأنه لم يكن النجاح الأول الذي يحققه اللاعب، فقد سبق ورفع اسم مصر عالياً بحصوله على الذهبية في بطولة إفريقيا التي أقيمت في المغرب العام الماضي، وكذلك حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم في روسيا، وأخيراً انضمام ابن نادى الشيخ زايد للمنتخب المصري "للكونغ فو" للمشاركة في بطولة العالم القادمة في الصين.



وتابع، بناءاً على تعليمات الكابتن فكري الهواري "رئيس مجلس الإدارة" تم تكريم اللاعب محمد عبده إضافة إلى صرف مكافأة مالية قيمة له من النادي، تشجيعاً له وتقديراً لجهوده المتميزة ونجاحه في أن يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.