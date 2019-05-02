الهند.. إجلاء 800 ألف مواطن في انتظار إعصار مدمر
الخميس 02/مايو/2019 - 03:23 م
وكالات
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انطلقت في الهند عمليات إجلاء واسعة النطاق
تشمل 800 ألف مواطن، في انتظار إعصار "فاني" الذي من المتوقع أن يضرب السواحل
الشرقية للبلاد غدا الجمعة.
ومن المتوقع أن تصل سرعة رياح الإعصار الذي
يضرب حاليا خليج البنغال إلى 205 كلم في الساعة، وهذا ما يهدد بانزلاقات أرضية في ولاية
أوديشا الساحلية.
ونشرت الحكومة فرق الطوارئ في الولاية لمساعدة
المواطنين المحتاجين في العثور على ملجأ من الإعصار، كما أعلنت حالة التأهب القصوى
في ولايتي أندرا براديش وتاميل نادو المجاورتين.
وأكدت السلطة الوطنية لإدارة الكوارث أن
الظروف في البحر غرب ووسط خليج البنغال استثنائية الآن ونصحت الصيادين بعدم دخول المناطق
المذكورة، فيما أمرت إدارة مينائي باراديب وفيساخاباتنام السفن المتواجدة فيهما بالخروج
إلى البحر لتفادي أضرار محتملة.
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