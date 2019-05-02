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طقس أول 48 ساعة في رمضان.. الأرصاد تحذر

الخميس 02/مايو/2019 - 03:16 م
طقس أول 48 ساعة في رمضان.. الأرصاد تحذر
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نشرت الأرصاد الجوية في بيان تفصيلي لها طقس أول 48 ساعة في رمضان، معلنة تعرض البلاد لموجة حارة تصل ذروتها الإثنين أول أيام رمضان، على القاهرة وشرق وجنوب البلاد، ويشهد طقس الإثنين رياح واتربة.

ويسود طقس الثلاثاء الموافق 7 مايو، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل معدله إلى 10 درجات مئوية.

ويسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، ويكون مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومي الثلاثاء والأربعاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

درجات الحرارة الثلاثاء المقبل
- السواحل الشمالية والغربية من 23 إلى 22 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 26 إلى 24 درجة مئوية .

- محافظات شمال الصعيد من 29 إلى 26 درجة مئوية.

- محافظات جنوب الصعيد من 32 إلى 30 درجة مئوية.

- محافظات شمال سنياء من 25 إلى 23 درجة مئوية.

- محافظات جنوب سيناء من 31 إلى 28.
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